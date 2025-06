Weekend a Napoli gli eventi da non perdere | cosa fare dal 27 al 29 giugno

Sei pronto a vivere un weekend indimenticabile a Napoli? Dal 27 al 29 giugno, la città si anima con eventi imperdibili: il concerto gratuito di Enzo Avitabile in piazza Mercato per i suoi 70 anni, spettacoli straordinari del Campania Teatro Festival e la quarta edizione di Affabulazione. Un’occasione unica per scoprire cultura, musica e teatro in un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Non perdere l’opportunità di immergerti nel cuore pulsante di Napoli!

Enzo Avitabile festeggia i 70 anni con un grande concerto gratuito in Piazza Mercato (ospiti Francesco De Gregori, Lorenzo Jovanotti e Daby Tourè), proseguono gli spettacoli del Campania Teatro Festival e gli appuntamenti della quarta edizione della rassegna Affabulazione - Espressioni della.

