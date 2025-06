Weekend a Bettola | torna la Festa dello sportivo con calcio musica e gastronomia

Weekend a Bettolola si trasforma in un vivace palcoscenico di sport, musica e gastronomia, riportando la festa dello sportivo con entusiasmo e passione. L’estate Bettolese accelera il suo ritmo, unendo tradizione e divertimento sotto il cielo estivo. Dopo i momenti culturali e il torneo in piazza, l’evento promette di coinvolgere tutta la comunità , creando un’atmosfera di gioia e condivisione che non si può perdere.

L’estate Bettolese si appresta ad entrare nel vivo. Dopo gli appuntamenti culturali a cura dell’amministrazione comunale che hanno visto l’epilogo della prima fase con il pienone registrato alla presenza di Fausto Biloslavo, in settimana ha preso il via il tradizionale torneo in piazza, e nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: bettola - torna - festa - sportivo

«Un’idea nata nei bar, oggi un raduno di rilievo nazionale», torna "Bettola in moto" - Un'idea nata nei bar si trasforma in un raduno di rilievo nazionale: torna Bettola in Moto! Domenica 25 maggio, la nona edizione si svolgerà in alta Valnure, attirando non solo motociclisti, ma anche appassionati delle due ruote.

FESTA DELLE PRUGNE | 27-28-29-30 giugno Chero di Carpaneto Dal 27 al 30 giugno, torna la Festa delle Prugne presso il Campo sportivo di Chero, offrendo serate fatte di cibo, musica, ballo e spettacoli unici. venerdì 27 : Live show anni '90 @vogliot Vai su Facebook

Bettola, domenica 8 e lunedì 9 torna l’Antica fiera di settembre; Bettola In Moto 8° edizione; Bettola & Beer.

Torna la festa dello sport a Rieti - Tutto pronto per la nona edizione del Rieti Sport Festival nella sua collocazione naturale, nel centro storico del ... Lo riporta corrieredellosport.it