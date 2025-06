Weber rilancia sulla difesa comune europea E sui rapporti con le destre | Ppe unico argine al populismo

Nel cuore di un'Europa in fermento, Manfred Weber si erge come l'architetto di una nuova strategia: rafforzare la difesa comune e consolidare legami con le destre del PPE per contrastare il populismo. Con il suo partito saldamente al timone, Weber punta a un’Europa più unita e forte, pronta ad affrontare le sfide globali. È il momento di scoprire come questa visione potrebbe plasmare il futuro dell’Unione.

Roma, 26 giugno 2025 – All’apice del suo potere politico, forte di un Partito popolare europeo dominante nelle principali istituzioni dell’UE, il leader Manfred Weber difende la scelta di spostare il baricentro al centrodestra dopo le elezioni europee. In un’intervista a Euractiv.com condotta da Eddy Wax, il politico tedesco da 21 anni eurodeputato, rilancia l’idea di una difesa comune europea, spinge per superare l’unanimità in politica estera e respinge le accuse di complicità con l’estrema destra: “Il Ppe è l’unico argine efficace contro il populismo”. “Proseguiamo con la cooperazione transatlantica e restiamo uniti nella famiglia della Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Weber rilancia sulla difesa comune europea. E sui rapporti con le destre: “Ppe unico argine al populismo”

