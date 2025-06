Weah Mbangula esclusi da Juve Manchester City | la loro reazione sui social è già virale! Hanno commentato così la decisione del club – FOTO

L’esclusione di Weah Mbangula dalla lista di Tudor per la sfida Juventus-Manchester City ha scosso i social, scatenando oltre 232 mila commenti e reazioni virali. I due giovani hanno reagito immediatamente, condividendo il loro disagio e solidarietà con i tifosi. Un episodio che ha acceso il dibattito, dimostrando quanto le decisioni sul campo possano scuotere anche il mondo digitale e i cuori dei supporter. Ma cosa hanno detto esattamente?

Weah Mbangula, i due giocatori sono stati esclusi da Tudor dalla lista dei giocatori a disposizione di Juve Manchester City: la reazione social dei due. Come un fulmine a ciel sereno. Samuel Mbangula e Timothy Weah non saranno a disposizione di Igor Tudor per Juventus Manchester City, ultima sfide del gruppo G del Mondiale per Club. La loro esclusione da una gara che vale il primato del predetto girone ha subito fatto registrare delle reazioni da parte della del numero 51 e del numero 22 bianconero. I due giocatori in trattativa con il Nottingham Forest sono in procinto di cambiare casacca. Ma prima di lasciare il bianconero hanno voluto evidenziare il loro stato d'animo attraverso due storie pubblicate sui rispettivi profili Instagram.