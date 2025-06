Weah fa saltare l’affare tra Juve e Nottingham Forest? Svelata la volontà dello statunitense Così può cambiare tutto | la novità

Il mercato estivo continua a sorprenderti, e questa volta il protagonista è Weah, che ha messo in forse l’affare tra Juventus e Nottingham Forest. La volontà del giovane statunitense potrebbe cambiare drasticamente le carte in tavola, sconvolgendo i piani dei club coinvolti. Ma cosa riserva il suo futuro? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibili conseguenze di questa inaspettata svolta.

Weah fa saltare l'affare tra Juve e Nottingham Forest: tutti gli aggiornamenti sul futuro dello statunitense. Il futuro di Weah potrebbe non essere più alla Juve. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, lo statunitense non sarebbe convinto del Nottingham Forest, club inglese che vorrebbe portare lontano da Torino sia lui che Mbangula. Gli ultimi aggiornamenti sulla volontà dell'esterno americano riportati dal giornalista su X. PAROLE – «Timothy Weah non è ancora convinto di lasciare la Juventus per unirsi al Nottingham Forest».