Weah e Mbangula neanche in panchina | cessione a un passo E loro sui social citano la Bibbia

Weah e Mbangula, esclusi dalla panchina e vicini alla cessione, fanno parlare di sé anche sui social con citazioni bibliche che sorprendono. La loro situazione si fa sempre più intricata, mentre il Nottingham Forest si prepara alla sfida contro il Manchester City senza di loro. Un’occasione per riflettere su come il mondo del calcio sia fatto di passione, mistero e sorprese. La partita deciderà il futuro dei due talenti?

I due calciatori, nel mirino del Nottingham Forest, non sono a disposizione di Tudor per la partita contro il Manchester City.

