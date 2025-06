We are the world - Forlì for Africa il concerto benefico alla rocca di Ravaldino

L’Arena Rocca di Caterina si trasforma in un palcoscenico di speranza e solidarietà con il concerto benefico "We Are the World" for Africa. Il 7 luglio, più di 30 artisti forlivesi uniranno le loro voci per supportare il sogno di costruire il Micap Village, un orfanotrofio in Tanzania dedicato a 52 bambine sieropositive. Unisciti a noi in questa straordinaria serata di musica e solidarietà, perché insieme possiamo fare la differenza.

