We are the world - Forlì for Africa | all' arena di Ravaldino voci unite per la Tanzania

Il 7 luglio, all'arena della Rocca di Ravaldino, unisciti a noi per il concerto "We are the World - Forlì for Africa", un evento emozionante che vedrà le voci di artisti locali e non solo riunite in un'armonia di solidarietà. Organizzato dall'Orchestra GranConcerto e dall'associazione Messaggio Musicale Federico Mariotti, questa serata speciale mira a sostenere Micap for Children e a portare speranza in Tanzania. Un'occasione da non perdere per fare del bene attraverso la musica.

Presentato il concerto "We are the world - Forlì for Africa", che si terrà il 7 luglio all'arena della Rocca di Ravaldino. L'appuntamento è a cura dell'Orchestra GranConcerto e dell'associazione Messaggio Musicale Federico Mariotti. Parte del ricavato verrà devoluto a Micap for Children per.

