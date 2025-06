Warfare - Tempo di guerra la recensione del film di Alex Garland e Ray Mendoza

"In tempi di guerra, il cinema diventa una finestra sulla realtà più cruda e sconvolgente. 'Warfare', diretto da Alex Garland e Ray Mendoza, ci catapulta in una missione disperata in Iraq nel 2006, unendo la maestria narrativa di Garland alla testimonianza diretta di Mendoza. Il risultato è un film che non lascia indifferenti, offrendo uno sguardo autentico e intenso sulla brutalità del conflitto. Ecco la nostra recensione."

Alex Garland ha fuso la sua consapevolezza cinematografica con i ricordi di un ex-Navy Seal, Ray Mendoza, per raccontare con unità d'azione, tempo e luogo la storia vera di una disperata missione in Iraq del 2006. La nostra recensione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Warfare - Tempo di guerra, la recensione del film di Alex Garland e Ray Mendoza

