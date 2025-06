Wall Street English festeggia 53 anni di attività

Wall Street English Pisa celebra un traguardo straordinario: 53 anni di passione e successi nella formazione linguistica. Un percorso di crescita condiviso con la comunità locale, che si rinnova in una festa aperta a tutti. Domani, venerdì 27 giugno, dalle 16 alle 20, l’evento nella sede di via Cesare Battisti 35 promette di essere un momento indimenticabile per ringraziare e rafforzare il legame con il territorio.

Pisa, 26 giugno - Più di mezzo secolo di vita e migliaia di persone formate, che ha costruito un legame fortissimo con il territorio. Wall Street English Pisa festeggia 53 anni di attività e lo fa con una grande festa aperta alla cittadinanza in programma domani, verdì 27 giugno, dalle 16 alle 20 nella sede di via Cesare Battisti 35. Un traguardo speciale per la scuola pisana, parte del network internazionale fondato nel 1972, ormai diventata un punto di riferimento per l’apprendimento della lingua inglese nella città della Torre. Un anniversario che non è solo celebrazione del passato, ma anche uno slancio verso il futuro, tra innovazione didattica, nuove collaborazioni e attenzione al tessuto sociale e sportivo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Wall Street English festeggia 53 anni di attivitÃ

