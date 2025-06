Wall Street apre in rialzo Dj +0,27% Nasdaq +0,46%

Wall Street apre la settimana con slancio, dando segnali di fiducia e ottimismo nei mercati azionari. Il Dow Jones sale dello 0,27% a 43.101,40 punti, il Nasdaq avanza dello 0,46% a 20.066,95 e lo S&P 500 conquista lo 0,36% a 6.114,34. Una partenza positiva che potrebbe indicare un trend di stabilità e crescita nelle prossime sedute, attirando l’attenzione degli investitori più attenti alle opportunità emergenti.

Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,27% a 43.101,40 punti, il Nasdaq avanza dello 0,46% a 20.066,95 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,36% a 6.114,34 punti.

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street segna una chiusura in volata grazie all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones guadagna il 2,81%, il Nasdaq cresce del 4,35% e lo S&P 500 avanza del 3,26%.

Apertura stabile a Wall Street: Nasdaq guadagna lo 0,61% - L’apertura di Wall Street è poco mossa, con il Nasdaq Composite e lo S&P 500 che continuano a beneficiare del calo del prezzo del petrolio. Segnala borse.it