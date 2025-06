Wales Bonner e adidas hanno svelato la loro prossima collaborazione

Wales Bonner e adidas si uniscono ancora una volta, dando vita a una collaborazione che promette di rivoluzionare il mondo dello stile. Con il suo stile inconfondibile, discreto ma d'impatto, la designer ci sorprende per la collezione Primavera/Estate 2026, inaugurando una partnership che fonde eleganza e innovazione. Pezzo forte di questa sinergia sono le sneakers che stanno giĂ facendo sognare gli appassionati di moda e streetwear.

Wales Bonner ci riesce ancora una volta. E lo fa nel suo stile inconfondibile, discreto ma sempre d’impatto, con cui la designer si muove nel mondo della moda da ormai dieci anni. Per la collezione PrimaveraEstate 2026 ha inaugurato una nuova partnership: insieme ad adidas Y-3 – l’avanguardistica joint venture tra Yohji Yamamoto e il colosso sportivo tedesco – dĂ vita a una fusione di sneaker che molti fan avranno di certo sognato. Pezzo forte della sfilata è la reinterpretazione dell’iconica Y-3 Field Sneaker, rivisitata da Wales Bonner con pelle verniciata lucida, una sottile nota nostalgica e dettagli inconfondibili del suo stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Wales Bonner e adidas hanno svelato la loro prossima collaborazione

