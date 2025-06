Voto di condotta abbassato a 7 per occupazione del liceo | ricorso al TAR respinto perché alunna ha impugnato atto sbagliato I giudici | Il voto era comunque ‘positivo' SENTENZA

Una studentessa di Roma ha visto respinto il suo ricorso al TAR per l'abbassamento del voto di condotta a 7, a causa di un atto impugnato erroneamente. I giudici hanno sottolineato che, comunque, il voto rimaneva positivo, ribadendo l'importanza di rivolgersi correttamente agli strumenti legali. La vicenda evidenzia come la procedura sia fondamentale quanto il merito stesso della questione. La sentenza chiude un capitolo, lasciando spazio a riflessioni sulla tutela degli studenti e le procedure legali adeguate.

Una studentessa di un liceo di Roma ha perso la battaglia legale contro l'abbassamento del voto in condotta a 7, ma non per il merito della questione: il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso perchĂ© diretto contro l'atto sbagliato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

