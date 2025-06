Von der Leyen | L’Ungheria consenta il Pride senza sanzioni

In un momento in cui i diritti civili sono al centro del dibattito europeo, Ursula von der Leyen ha affermato che "marciare per i propri diritti è un diritto fondamentale". L’attenzione si concentra su Budapest, dove il prossimo Pride sfida le norme e chiede rispetto per l’identità di tutti. La presidente della Commissione invita l’Ungheria a consentire lo svolgimento della manifestazione senza sanzioni, ribadendo l’impegno dell’Europa per una società più inclusiva e tollerante.

''In Europa marciare per i propri diritti è un diritto fondamentale'', dive Ursula von der Leyen in vista del pride previsto sabato a Budapest.

