Von der Leyen invita l’Ungheria a consentire lo svolgimento del Pride di Budapest

In un momento di tensione tra Bruxelles e Budapest, Ursula von der Leyen non esita a fare appello alle autorità ungheresi affinché garantiscano il diritto di libertà e inclusione. Con un invito deciso, la presidente della Commissione europea sollecita il governo di Viktor Orbán a permettere lo svolgimento del Budapest Pride senza timori di sanzioni. La sfida tra valori europei e scelte nazionali si fa sempre più evidente, sottolineando l’importanza di difendere i diritti di tutti.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro ungherese Viktor Orbán si sono scambiati accuse sui social mercoledì 25 giugno, dopo che la responsabile dell’esecutivo UE ha esortato il governo ungherese a consentire lo svolgimento del Budapest Pride, previsto per domenica. “Invito le autorità ungheresi a permettere che il Budapest Pride si svolga senza il timore di sanzioni penali o amministrative contro gli organizzatori o i partecipanti”, ha dichiarato von der Leyen in un video-messaggio di un minuto. I due si incontreranno giovedì 26 giugno a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo, in un clima già teso a causa del blocco da parte di Orbán al prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net