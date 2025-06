Von der Leyen affossa l’ultima follia green Disperazione a sinistra | i socialisti si rifugiano nelle minacce

Ursula von der Leyen ha sfidato le pretese dei socialisti europei, optando per il realismo invece dell’ideologia green e dei diritti arcobaleno. La sua scelta ha smosso un fronte ormai abituato a dettare legge, portandolo a rispondere con minacce e tensioni. In un panorama politico sempre più diviso, questa mossa potrebbe segnare una svolta decisiva. Ma come reagiranno davvero i protagonisti di questa crisi?

Ursula von der Leyen ha commesso il fatidico errore: voler accontentare tutti. Ma nel momento in cui ha scelto il realismo sull'ideologia, i socialisti europei si sono risvegliati come se il mondo non fosse più conforme al loro catechismo progressista. Dopo anni passati a dettare la linea dell'Unione europea col metro della dottrina green e dei diritti arcobaleno, oggi si scoprono marginali. E reagiscono come sempre: con un ultimatum condito dal solito moralismo. Ma il tempo in cui bastava uno slogan sul clima per zittire il dissenso è finito. Von der Leyen: ritirata strategica sul Green deal. Il casus belli è il ritiro della direttiva sul Green claims, quell'ambientalismo di facciata tanto caro ai salotti di Bruxelles quanto indigesto alle imprese europee.

Fonti, 'dai Socialisti Ue ultimatum a von der Leyen - Durante un incontro a Palazzo Berlaymont, i socialisti dell'UE hanno consegnato a Ursula von der Leyen un ultimatum sulla loro permanenza nella maggioranza europea.

