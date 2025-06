Volotea aggiunge due nuove rotte per la Spagna dall' aeroporto Catullo | Verona resta una base chiave dove investire con entusiasmo

voli verso la Spagna, ampliando così le opzioni di viaggio e rafforzando il ruolo strategico di Verona come hub internazionale. Con questa mossa, Volotea dimostra ancora una volta il suo impegno nel connettere città di charme e promuovere l'interscambio culturale tra Italia e Spagna, rendendo più facile e conveniente esplorare nuove destinazioni in Europa. Restate sintonizzati, perché questa è solo l'inizio di un entusiasmante periodo di espansione!

Volotea, la compagnia aerea low-cost specializzata nei collegamenti tra piccole e medie città europee, ha annunciato quest'oggi importanti novità per la stagione invernale 2025-2026 dalla sua base operativa di Verona. A partire dal prossimo inverno, infatti, saranno attivati due nuovi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

