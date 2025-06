Volley Nazionale Under 16 Femminile | le 14 azzurrine per i Campionati Europei

Le giovani promesse del volley femminile italiano sono pronte a brillare sui palcoscenici europei. La selezione under 16, guidata dall’esperta Monica Cresta, si prepara ad affrontare una sfida emozionante in Albania e Kosovo dal 2 al 13 luglio. Quattordici talentuose azzurrine sono scelte per portare in alto il nome dell’Italia, dimostrando che il futuro dello sport tricolore è già qui. Segui le nostre dirette e i nostri aggiornamenti per non perdere neanche un punto di questa avventura!

Il tecnico azzurro Monica Cresta ha scelto le quattordici azzurrine che prenderanno parte ai Campionati Europei di volley di categoria. Al termine del penultimo ritiro, conclusosi ieri, mercoledì 25 giugno a Rimini, il tecnico azzurro Monica Cresta ha scelto le quattordici azzurrine che prenderanno parte ai Campionati Europei di categoria, manifestazione in programma dal 2 al 13 luglio in Albania e Kosovo.

