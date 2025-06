Volley l’Italia supera l’esame Polonia in Nations League

L’Italia del volley ha conquistato un'altra emozionante vittoria nella Nations League, superando i Campioni d’Europa polacchi con un combattuto 3-2. La partita, giocata alla Now Arena, ha messo in mostra il carattere e la determinazione degli azzurri, capaci di ribaltare una situazione difficile e di dimostrare ancora una volta il loro valore. Una vittoria che rafforza la fiducia e apre con entusiasmo la Pool 5, confermando il talento della nostra nazionale.

Vittoria per 3-2 dell’Italia del volley in Nations League contro la Polonia: quarto successo nella competizione per gli azzurri contro i Campioni d’Europa. L’Italia supera l’esame Polonia. Quarta vittoria per gli azzurri nella Volleyball Nations League, che questa sera hanno calato il poker nella gara inaugurale della Pool 5 giocata alla Now Arena, superando la Polonia 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11). Una gara spigolosa e molto impegnativa contro i polacchi, Campioni d’Europa in carica, nella quale gli azzurri — Campioni del Mondo — hanno offerto una buona prestazione, dimostrando i passi in avanti auspicati dal CT Ferdinando De Giorgi nei giorni della vigilia. 🔗 Leggi su Sportface.it