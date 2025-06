Volley femminile Italia in collegiale a Cervia | le convocate di Velasco poi la Nations League

Volleyl femminile Italia si prepara a tornare in campo a Cervia, dove le convocate di Velasco affinano le strategie in vista della decisiva terza settimana della Nations League. Dopo aver dominato gli inizio del torneo, le azzurre sono pronte a consolidare il loro primato e a puntare con determinazione verso l’obiettivo finale. Le campionesse olimpiche si apprestano a scrivere un altro capitolo di successo, confermando la loro supremazia internazionale.

Dopo aver vinto le prime otto partite della Nations League di volley femminile, essersi issata al comando della classifica generale e avere ipotecato la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante, l’Italia si è presa qualche giorno per recuperare dalla trasferta di Hong Kong e si sta per concentrare in vista della terza settimana della fase preliminare. Le Campionesse Olimpiche torneranno in scena dal 9 al 13 luglio in quel di Apeldoorn (Paesi Bassi) dove affronteranno Belgio, Serbia, Turchia e le padrone casa: sarà l’ultimo tour de force prima degli atti conclusivi che metteranno in palio il trofeo, tra l’altro conquistato proprio dalle azzurre la scorsa estate prima dell’apoteosi a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Italia in collegiale a Cervia: le convocate di Velasco, poi la Nations League

La Nazionale di volley femminile domina in Nations League. Le Azzurre hanno battuto 3-0 la Cina ottenendo l'8ª successo consecutivo nel torneo internazionale. L'Italia si conferma così al comando della classifica generale

Italia in testa alla Nations League di volley femminile! La classifica, Final Eight ipotecata

l'Italia non si ferma più: Cina battuta 3-0; VNL: è un’Italia da record, superata anche la Cina 3-0; Nella pallavolo femminile l’Italia cambia ma continua a vincere.

Volley, l'Italia di De Giorgi batte la Polonia 3-2 - 11) nel match di Nations League e ha conquistato la quarta vittoria in questa competizione. Come scrive sport.sky.it

Italia-Giappone, diretta Nations League: segui la sfida di volley live - Reduce dalle vittorie contro Bulgaria e Thailandia, le azzurre di Velasco tornano in campo in una riedizione della finale della scorsa stagione di VNL ... Riporta corrieredellosport.it