Volley Bergamo Federica Ferrario completa il roster

Il Volley Bergamo si rinforza ancora, accogliendo con entusiasmo Federica Ferrario, il brillante libero proveniente da Melendugno. Con questa aggiunta strategica, la squadra si prepara ad affrontare con determinazione e competenza la stagione 2025-2026, puntando a raggiungere nuovi traguardi e consolidare la propria competitività nel volley nazionale. L’arrivo di Ferrario rappresenta un passo deciso verso una stagione ricca di sfide emozionanti e successi da conquistare.

PALLAVOLO. L'ultimo colpo di mercato del Volley Bergamo porta il nome di Federica Ferrario: il libero in arrivo da Melendugno completa il roster pronto ad affrontare la stagione 2025-2026.

