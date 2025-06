Voli low cost l’annuncio di tutte le compagnie su biglietti e bagagli

Scopri le ultime novità sui voli low cost: un nuovo emendamento approvato dal Parlamento europeo rivoluziona il settore, includendo il bagaglio a mano di dimensioni maggiori nel prezzo del biglietto base. Questa svolta promette una maggiore trasparenza e tutela dei passeggeri, ma ha anche scatenato reazioni contrastanti tra le compagnie aeree e i consumatori. Cosa cambierà davvero nel tuo prossimo volo? Restate con noi per tutti i dettagli.

Una svolta nel settore dell’aviazione europea è stata sancita dal recente voto della Commissione Trasporti del Parlamento europeo, che ha approvato un emendamento che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui viaggiamo in aereo: il bagaglio a mano di dimensioni maggiori dovrà essere incluso nel costo del biglietto base. Una proposta che punta a rafforzare i diritti dei passeggeri, ma che ha immediatamente sollevato l’opposizione delle compagnie low cost, pronte a tutto pur di difendere un sistema di business che, secondo il Codacons, frutta loro circa 10 miliardi di euro all’anno solo grazie ai supplementi per le valigie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cost - compagnie - voli - annuncio

Viaggia senza pensieri con lo zaino più venduto di Amazon: è perfetto per volare con le compagnie low-cost - Scopri lo zaino più venduto di Amazon, ideale per voli lowcost. Leggero, funzionale e elegante, è perfetto per i tuoi viaggi.

Decine di viaggiatori si sono rivolti all’Adico per denunciare di aver acquistato i ticket sul portale rumeno che propone voli low cost ma si essersi trovati a terra. Il presidente Garofolini: «Intervengano l’Antitrust ma anche quelle compagnie che subiscono le con Vai su Facebook

Migliori compagnie low-cost 2025: il trionfo asiatico e le sorprese europee • AirAsia domina Skytrax 2025, Scoot eccelle nei voli lunghi. Volotea e altre europee brillano nel competitivo mercato low-cost. Il post Migliori compagnie low-cost 2025: il t… https://bit.ly Vai su X

Compagnie aeree più economiche, ecco quali costano meno; Presto voleremo in piedi? La verità sulle nuove possibilità di volo low-cost; “I prezzi dei voli aumenteranno presto. Ci sono pochi aerei nuovi e quelli vecchi hanno problemi al….

Voli low cost, cambia la regola: buone notizie per l'extra sul bagaglio a mano. La mossa che fa felici i passeggeri - Il Parlamento europeo ha approvato una nuova legge che viene incontro alle richieste dei passeggeri che viaggiano sui voli low cost. Si legge su affaritaliani.it

Bagaglio a mano compreso nel biglietto aereo, le low cost: "Così aumentiamo i prezzi" - La Commissione Trasporti ha approvato l’emendamento per inserire il trolley nel costo base. Secondo repubblica.it