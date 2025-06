Volevo davvero arrivare a 200 mi fa un po’ male | Brad Pitt amareggiato sul set di F1 Il film

Brad Pitt torna sul grande schermo in "F1 Il film", un emozionante racconto di passione, sfide e rivincite nel mondo delle corse. Nei panni di Sonny Hayes, il pilota simbolo degli anni '90, l'attore cattura con intensità i drammi e le speranze di un campione in cerca di redenzione. Un film che ci ricorda come il cuore e la determinazione possano superare ogni limite. E tu, sei pronto a vivere questa adrenalina?

Brad Pitt è nelle sale italiane con “F1 Il film” per la regia di Joseph Kosinski. Tutto ruota attorno “la più grande promessa mai realizzata”, Sonny Hayes (Brad Pitt) è stato il talento più cristallino della Formula 1 negli Anni 90, fino a quando un incidente in pista non ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Trent’anni dopo, Sonny si mantiene come pilota mercenario quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes ( Javier Bardem ), proprietario di una squadra di Formula 1 in difficoltà e sul punto di fallire. Ruben riesce a convincere Sonny a tornare in Formula 1 come ultima speranza per salvare la squadra e affermarsi come miglior pilota al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it