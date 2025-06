Voi a casa e voi siete in finale Isola dei Famosi tanti annunci | eliminati e finalisti

L’Isola dei Famosi si infiamma: tra eliminazioni sorprendenti e suspense alle stelle, la semifinale del 25 giugno ha tenuto tutti col fiato sospeso. Con la conduzione vibrante di Veronica Gentili, i concorrenti si sono sfidati a colpi di emozioni e strategie, mentre il conto alla rovescia verso la finale del 2 luglio entra nel vivo. È stato un appuntamento imperdibile che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. E ora, scopriamo cosa è successo…

Nella serata del 25 giugno è andata in onda la diretta della semifinale dell’ Isola dei Famosi. Puntata decisiva quella condotta da Veronica Gentili, infatti sono successe tantissime cose ad appena 7 giorni dalla finale programmata per mercoledì 2 luglio. Ci sono state nuove eliminazioni, ma soprattutto gli annunci dei finalisti. Andando per ordine, il primo avvenimento all’Isola dei Famosi è stato l’esito del televoto, infatti Patrizia, Cristina e Jey erano finiti in nomination. La Rossetti è stata la meno votata, ma non è stata eliminata del tutto visto che ha accettato la permanenza sull’Ultima Spiaggia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

