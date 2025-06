VNL la Sir può vantare un grande derby

Un duello epico sotto le luci di Chicago, dove il cuore del derby bianconero ha acceso emozioni indimenticabili. La VNL della Sir si trasforma in un palcoscenico mondiale, mettendo di fronte due pilastri della squadra: il capitano Simone Giannelli e lo schiacciatore Kamil Semeniuk. Entrambi campioni, ma questa sera avversari, hanno regalato uno spettacolo che resterà nella storia. Un match da non perdere, capace di unire passione e talento in un’unica grande sfida.

Derby bianconero ieri sera sul taraflex di Chicago per i due alfieri della Sir Susa Vim Perugia: il capitano, Simone Giannelli e lo schiacciatore Kamil Semeniuk! Compagni di squadra nel club del Presidente Sirci, sono scesi in campo uno contro l’altro, con le rispettive nazionali, alla Now Arena. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

