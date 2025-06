Vlahovic miracolato Kalulu meglio come attaccante | le reazioni social di Juve-City

Dopo la sorprendente sconfitta della Juventus contro il Manchester City, i social infiammano le discussioni dei tifosi bianconeri. Vlahovic, nonostante il gol, viene criticato, mentre Kalulu si distingue per un autogol clamoroso e Tudor per alcune scelte di formazione contestate. Le reazioni online riflettono la frustrazione e le aspettative tradite di un pubblico appassionato che aspetta risposte e rivincite. Ma quali saranno le conseguenze di questa partita sul futuro della squadra?

I bianconeri chiudono al secondo posto il gruppo G del Mondiale per Club dopo la sconfitta per 2-5 contro il Manchester City di Pep Guardiola. I tifosi bianconeri sui social insorgono contro Vlahovic, nonostante il gol segnato. E non vengono risparmiati nemmeno Kalulu, autore di un autogol clamoroso, e Tudor, accusato di aver sbagliato alcune scelte di formazione. Queste le reazioni dal web dopo Juve-City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “Vlahovic miracolato”, “Kalulu meglio come attaccante”: le reazioni social di Juve-City

