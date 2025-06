Vlahovic-Juve è finita | Non metterà più piede in campo

Dusan Vlahovic, il grande investimento della Juventus, sembra ormai aver esaurito la sua corsa con i bianconeri. Dopo una partita deludente contro il Manchester City, la sua presenza in campo appare sempre più insostenibile. La pazienza della tifoseria e della dirigenza sta per finire: è tempo di fare scelte chiare e decisive. La domanda ora è: quale sarà il futuro del bomber serbo?

La pazienza appare davvero finita. La partita contro il Manchester City non lascia più dubbi: per il serbo avventura bianconera agli sgoccioli La scelta di puntare su Dusan Vlahovic da parte di Igor Tudor non ha certo pagato. L’attaccante serbo è stato schierato dal primo minuto nel match contro il Manchester City, guidando un reparto offensivo diverso dal solito. Il tecnico croato, infatti, ha lasciato fuori sia Yildiz che Kolo Muani, oltre che Conceicao. Vlahovic-Juve è finita: “E’ l’ultima partita, non metterà più piede in campo” (LaPresse) – Calciomercato.it Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 2 a 1 per via delle reti di Doku, Koopmeiners e l’autogol di Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it