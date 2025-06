Vlahovic Juve chance dal primo minuto? La decisione di Tudor per la sfida al Manchester City Ecco chi sarà l’attaccante titolare tra il serbo e Kolo Muani

Stasera, la Juventus si prepara a sfidare il Manchester City in una partita cruciale per la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club. Con Tudor pronto a sorprendere, si fa strada l’ipotesi di un Vlahovic titolare dal primo minuto, accanto o al posto di Kolo Muani. Una scelta che potrebbe rivelarsi determinante, dando nuova linfa all’attacco bianconero e accendendo le speranze di successo nel big match.

Vlahovic Juve, chance dal primo minuto? La scelta di Tudor per l’attacco: possibile impiego da titolare per il centravanti serbo. Juventus e Manchester City si giocano questa sera il primo posto nel girone in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Qualche cambio per Tudor, che potrebbe far riposare tutto il tridente offensivo a partire da Kolo Muani. Si va infatti verso la titolarità di Dusan Vlahovic al centro dell’attacco. Nuova chance per il centravanti serbo contro la corazzata di Guardiola. LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVE MANCHESTER CITY .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, chance dal primo minuto? La decisione di Tudor per la sfida al Manchester City. Ecco chi sarà l’attaccante titolare tra il serbo e Kolo Muani

