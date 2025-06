Vlahovic Atalanta fra le ipotesi per l’attacco

Mentre si avvicina il ritiro di Santa Cristina, il mercato si infiamma con ipotesi di attacco e strategie di rafforzamento. Vlahovic potrebbe essere uno dei nomi caldi, alimentando voci e aspettative tra i tifosi. Con una rosa di 33 giocatori e alcuni addii imminenti, lo Spezia si prepara a definire le mosse più strategiche per la prossima stagione. Ma quali saranno gli sviluppi più sorprendenti? Restate sintonizzati, perché il futuro si sta già scrivendo.

A poco meno di un mese dal ritiro di Santa Cristina, lo Spezia ha in organico 33 giocatori (non considerando i giovani Leonardo, Baldetti, Bertoncini), almeno 10 dei quali non rientrano nei progetti tecnici del club. Cinque i portieri sotto contratto: Sarr, Mascardi, Crespi, Mosti, Chichizola. Quest’ultimo è ormai un ex visto che manca solo l’ufficialità per il suo passaggio al Modena, con il club bianco che beneficerà di un buon risparmio sull’ingaggio (come ’terzo’, il giovane Leonardo), restano da piazzare Mosti e Crespi. In difesa capitan Hristov, Mateju, Vignali, Benvenuto, Giorgeschi, Aurelio, Cugnata, Serpe, Moutinho, Wisniewski. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vlahovic (Atalanta) fra le ipotesi per l’attacco

Retegui Juventus, resta viva questa opzione per l’attacco: può essere lui l’erede di Vlahovic, l’Atalanta ha già fissato il prezzo - La Juventus guarda al futuro con occhi attenti e uno dei nomi più caldi è quello di Mateo Retegui. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Vlahovic, una scelta che non solo rilancia l'attacco bianconero, ma segue la tendenza di valorizzare giovani talenti italiani.

L'Inter accelera per l'attaccante danese in forza al Manchester United. È lui il primo rinforzo per l'attacco di Chivu https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/scatto-inter-hojlund-formula-giusta/ Vai su Facebook

Vlahovic (Atalanta) among the hypotheses for the attack - Spezia working to thin out the squad by sending some players on loan. Si legge su sport.quotidiano.net