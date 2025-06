Vivo X200 FE arriva in Italia Processore MediaTek tripla fotocamera e batteria da 6.500 mAh

Il nuovo Vivo X200 FE sbarca in Italia, portando innovazione e potenza nel palmo della tua mano. Dotato di un processore Mediatek Dimensity 9300, tripla fotocamera Zeiss e una batteria da 6500 mAh, promette prestazioni eccezionali e durata infinita. Con aggiornamenti garantiti per cinque anni, questo smartphone è il compagno ideale per chi cerca qualità , affidabilità e tecnologia all’avanguardia. Scopri di più e lasciati sorprendere!

Fotocamera Zeiss, chip Dimensity 9300+ e aggiornamenti (di sistema e patch) garantiti per cinque anni. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Vivo X200 FE arriva in Italia. Processore MediaTek, tripla fotocamera e batteria da 6.500 mAh

