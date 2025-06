Vivo X200 FE arriva in Italia | compatto potente e con fotocamere ZEISS

Il Vivo X200 FE arriva in Italia, portando con sé un mix di potenza, eleganza e tecnologia all’avanguardia. Questo flagship compatto incanta con le sue fotocamere ZEISS, una batteria da 6500 mAh e ricarica rapida, offrendo prestazioni senza compromessi in un design premium. Perfetto per chi desidera il massimo in uno smartphone compatto, il Vivo X200 FE si presenta come la scelta ideale per i tech lovers italiani.

Vivo X200 FE è il nuovo flagship compatto con fotocamere ZEISS, batteria da 6500 mAh, ricarica rapida e design premium ora disponibile in Italia.

