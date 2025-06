Vivo annuncia l’arrivo del nuovo X200 FE uno smartphone per chi cerca tutta la potenza di un flagship in un device compatto

Vivo svela il suo nuovo X200 FE, uno smartphone compatto che unisce potenza e stile in un design elegante. Grazie alle fotocamere sviluppate in collaborazione con ZEISS, promette un’esperienza da top di gamma in un device maneggevole. Ideale per chi desidera prestazioni elevate senza rinunciare a un look raffinato, il nuovo X200 FE si propone come la soluzione perfetta per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla qualità e alla praticità .

Vivo ha annunciato l’arrivo in Italia del suo nuovo X200 FE, uno smartphone compatto con un design elegante con cui il brand cinese promette un’esperienza da top di gamma grazie anche alle fotocamere sviluppate in collaborazione con ZEISS. Secondo il brand – tornato in Italia nel corso dello scorso anno – il suo nuovo smartphone permetterà loro di rispondere a una delle principali esigenze emerse sul nostro mercato, ossia la ricerca da parte degli utenti di uno smartphone che sia potente, che faccia ottime foto senza però risultare ingombrante. A guardare la scheda tecnica, il Vivo X200 FE ha tutte le carte in regola per farlo: da una parte con uno schermo da 6,31? lo smartphone è più corto di circa 1cm sul lato lungo e 0,5cm sul lato corto rispetto a dispositivi dotati di schermi da 6,7?-6,8? (oggi maggiormente diffusi tra i dispositivi Android), dall’altra il SoC Dimensity 9300+ di Mediatek -per quanto sia un chip del 2024-, affiancato da 12GB di RAM dovrebbe essere in grado di offrire tutta la potenza necessaria a garantire un’esperienza flagship. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vivo annuncia l’arrivo del nuovo X200 FE, uno smartphone per chi cerca tutta la potenza di un flagship in un device compatto

