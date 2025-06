Vivi il Cinema! l' arena estiva a Santa Maria della Pietà

Immergiti nell'emozione del cinema sotto le stelle con l’Arena Estiva a Santa Maria della Pietà. Dal 3 al 24 luglio, tra proiezioni coinvolgenti e atmosfere magiche, “Vivi il Cinema!” porta la settima arte nel cuore delle periferie romane. Un’occasione unica per condividere emozioni, scoprire nuovi film e rinforzare il senso di comunità. Non mancare a questa festa del cinema all’aperto!

Tra il 27 giugno e 30 luglio, Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma organizzano la terza edizione di “Vivi il Cinema!”, che porterà la settima arte nelle periferie della città, anche a Santa Maria della Pietà. L'arena nel XIV Municipio si svolgerà, dal 3 al 24 luglio, nello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

