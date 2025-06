Vivi il Cinema! l' arena estiva a Corviale

Vivi il cinema sotto le stelle a Corviale: un’esperienza unica che trasforma la periferia nel cuore pulsante della settima arte. Dal 9 al 30 luglio, l’Arena Estiva di Corviale, organizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma, offrirà emozioni, cultura e convivialità in un’atmosfera magica. Un’occasione imperdibile per riscoprire il potere del cinema, anche lontano dai circuiti tradizionali. Preparati a lasciarti coinvolgere!

Tra il 27 giugno e 30 luglio, Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma organizzano la terza edizione di “Vivi il Cinema!”, che porterà la settima arte nelle periferie della città, anche a Corviale. L'arena nel XI Municipio si svolgerà in piazza Poggio Verde, a Corviale, dal 9 al 30. 🔗 Leggi su Romatoday.it

