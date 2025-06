Vivi il Cinema! l' arena cinematografica all' aperto a Tor Bella Monaca

Preparati a vivere un'esperienza cinematografica unica nel cuore di Tor Bella Monaca! Dal 27 giugno al 30 luglio, “Vivi il Cinema!”, la terza edizione dell’arena all’aperto organizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma, porta la magia del grande schermo nelle periferie della città. Un’occasione imperdibile per condividere emozioni tra amici e famiglia sotto le stelle, in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Non mancare, perché...

Fra il 27 giugno e 30 luglio, Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma organizzano la terza edizione di “Vivi il Cinema!”, che porterà la settima arte nelle periferie della città, anche a Tor Bella Monaca. L'arena nel VI Municipio si troverà in via Giovanni Castano, con proiezioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Fondazione Cinema per Roma, dal 27 giugno tornano le arene di “Vivi il Cinema!”: Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà, Corviale - In programma 64 proiezioni gratuite pensate per ritrovare il gusto di riunirsi davanti a uno schermo e condividere l’esperienza del cinema. Segnala ciakmagazine.it

Arena Tor Bella Monaca 2025 – Fondazione Cinema per Roma - Il programma dell’Arena di Tor Bella Monaca, in via Giovanni Castano (VI Municipio), si svolgerà si svolgerà da venerdì 27 giugno a mercoledì 16 luglio. Da informazione.it