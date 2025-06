Vittima di racket riceve fondi e apre un locale | Ora lo Stato rivuole indietro i soldi

vittima di racket, ora protagonista di un nuovo inizio. Dopo aver ricevuto sostegno dallo Stato per ricostruire la sua vita e il suo locale, Maurizio Di Stefano si trova di fronte a una richiesta di restituzione dei fondi ricevuti. Un paradosso che mette in discussione la sua lotta contro l'illegalità e la speranza di una rinascita autentica. Maurizio si domanda: come può un Paese sostenere chi si ribella alle mafie, senza poi voltargli le spalle?

"Avevo avuto l'opportunitĂ di ripartire da zero e avevo sentito lo Stato vicino. Ma lo stesso Stato che mi aveva riconosciuto vittima della mafia, mi vuole togliere tutto quello che mi aveva dato e non so come fare". Così Maurizio Di Stefano, ristoratore a Bologna con un passato da libraio a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

