Vittima del racket riceve una maxi cartella esattoriale | Lo Stato mi ha abbandonato

Vittima del racket, Maurizio Di Stefano si trova ora a fronteggiare una maxi cartella esattoriale da parte dello Stato, che sembra averlo abbandonato proprio quando aveva iniziato a ricostruire la sua vita. Dopo aver ricevuto il riconoscimento come vittima di mafia, il suo percorso di rinascita rischia di svanire, lasciandolo senza speranza e senza risposte. La sua storia mette in luce un problema cruciale: cosa succede a chi cerca di rialzarsi, se lo stesso sistema sembra voltargli le spalle?

Avevo avuto l'opportunitĂ di ripartire da zero e avevo sentito lo Stato vicino. Ma lo stesso Stato che mi aveva riconosciuto vittima della mafia, mi vuole togliere tutto quello che mi aveva dato e non so come fare". E' quanto afferma Maurizio Di Stefano, ristoratore a Bologna con un passato da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: stato - vittima - racket - riceve

Braccialetto elettronico, Nordio: «Dopo l’alert, la vittima si rifugi in chiesa o farmacia». Scoppia la polemica: «Serve lo Stato, non il fai da te» – Il video - Il braccialetto elettronico Nordio ha sollevato un acceso dibattito dopo che una vittima, avvertita da un alert, si è rifugiata in chiesa o farmacia.

Vittima del racket riceve una maxi cartella esattoriale: Lo Stato mi ha abbandonato; SALVATORE DI MATTEO RICEVE IL PREMIO PER LA LEGALITA’ “SOS IMPRESA”; Palermo, denunciò il pizzo: ora riceve lettere con croci e minacce di morte.

Vittima del racket in Sicilia riparte da Bologna, "Ma lo Stato mi ha revocato i fondi" - «Avevo avuto l’opportunità di ripartire da zero e avevo sentito lo Stato vicino. Lo riporta msn.com

Da Catania a Bologna, riparte con fondi per vittime di racket. "Ma ora lo Stato rivuole i soldi" - La storia di Maurizio Di Stefano: "Avevo avuto l'opportunità di ripartire da zero e avevo sentito lo Stato vicino. rainews.it scrive