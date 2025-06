Vittima del racket in Sicilia riparte da Bologna Ma lo Stato mi ha revocato i fondi

Maurizio Di Stefano, vittima del racket in Sicilia, sta cercando di ricostruire la sua vita a Bologna dopo anni di sofferenza e coraggio. Ma ora, lo Stato che gli aveva riconosciuto il ruolo di vittima sembra voltargli le spalle revocandogli i fondi necessari per ripartire. La sua storia è un potente monito sulla lotta contro la criminalità e sulle sfide di chi cerca giustizia. Come può Maurizio andare avanti in questa battaglia?

«Avevo avuto l'opportunità di ripartire da zero e avevo sentito lo Stato vicino. Ma lo stesso Stato che mi aveva riconosciuto vittima della mafia, mi vuole togliere tutto quello che mi aveva dato e non so come fare». Lo dice amaramente Maurizio Di Stefano, ristoratore a Bologna. Quasi quindici anni fa era stato costretto a chiudere la libreria in centro a Catania dopo aver denunciato e sfidato.

