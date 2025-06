Viterbo è la seconda provincia del Lazio per assunzioni di stranieri

Viterbo si conferma come la seconda provincia del Lazio per assunzioni di stranieri, riflettendo una forte apertura e integrazione nel tessuto locale. Nell’anno del Giubileo “Pellegrini di Speranza”, questa tendenza sottolinea l’importanza di un dialogo interculturale sempre più vivo e dinamico. L’Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, alla sua ventesima edizione, rinnova il suo impegno a indagare e promuovere politiche inclusive e sostenibili, per costruire un futuro condiviso.

Nell'anno del giubileo "Pellegrini di Speranza", di cui la città di Roma è l'epicentro, l'Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio giunge alla sua ventesima edizione, con cui il Centro Studi e Ricerche IDOS e l'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" rinnovano l'impegno a indagare

