Vita da ex Mister Di Carlo riparte da Gubbio E Radrezza tratta con l’Ascoli

Dopo un’esperienza intensa e ricca di sfide, Mimmo Di Carlo torna in pista ripartendo dal Gubbio, mentre Radrezza si avvicina all’Ascoli. Per i tifosi della Spal, la mancata conferma del tecnico ciociaro rappresenta un grande rammarico: il suo ingaggio aveva lasciato un’ottima impressione, nonostante alcune difficoltà sul campo. Il suo ritorno nello staff calcistico segna un nuovo capitolo, alimentando speranze e attese per il futuro.

Mimmo Di Carlo (foto) ripartirà dal Gubbio. Per molti tifosi della Spal la mancata conferma del tecnico ciociaro e quindi la rinuncia al progetto sviluppato nella fase finale della stagione 2023-24 è un grande rimpianto. Di sicuro l'allenatore di Cassino ha lasciato un ricordo positivo nella nostra città, a prescindere dal fatto che il suo approccio in quel campionato non fosse stato positivo e avesse indotto la società a esonerarlo, per poi richiamarlo per salvare la categoria. Ebbene, a Di Carlo è accaduta la stessa cosa anche nell'ultima stagione, quando l' Ascoli lo ha esonerato e poi richiamato per sistemare una situazione che si stava complicando terribilmente.

