Visnadi spiega | Ecco perché l’Inter ha rifiutato Thiago Motta!

Gianni Visnadi analizza la decisione dell’Inter di non affidare a Thiago Motta la guida tecnica del club, spiegando che il passato recente dell’allenatore rischiava di compromettere la fiducia. La scelta riflette un discorso di strategia e credibilità, considerando i risultati della sua esperienza alla Juventus. Ma cosa ha portato l’Inter a preferire altri nomi? Scopriamo insieme i motivi di questa decisione.

Gianni Visnadi si è pronunciato in merito alla decisione dell’Inter di non affidare la panchina del Club a Thiago Motta, libero dopo l’esonero della Juventus. IL RAGIONAMENTO – Gianni Visnadi si è così espresso a Radio Sportiva sulla volontà dell’Inter di escludere il nome di Thiago Motta dalla lista dei papabili per rimpiazzare Simone Inzaghi: «Non era proponibile per l’Inter perché era troppo fresco il suo fallimento alla Juventus. Una società così attenta – come quella diretta da Marotta – non poteva operare quella scelta. Penso che Thiago Motta resterà ferma fino a metà stagione, quando potrà poi sostituire un allenatore esonerato. 🔗 Leggi su Inter-news.it