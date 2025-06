Visite mediche gratuite grazie alle aziende bergamasche

Scopri come le aziende bergamasche stanno facendo la differenza con «Bergamo X 1000»: un progetto innovativo che offre visite mediche gratuite a chi ne ha più bisogno. Grazie alla generosità delle imprese e alle raccolte solidali, questa iniziativa si trasforma in un ponte di speranza e cura per tutta la comunità. Un esempio di solidarietà che dimostra come insieme si possa costruire un futuro più sano e inclusivo.

IL PROGETTO. Nasce «Bergamo X 1000» che offre visite mediche gratuite per chi non se le può permettere grazie al contributo di aziende e raccolte solidali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Visite mediche gratuite grazie alle aziende bergamasche

