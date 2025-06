Visita narrata narrata all’abbazia di San Bartolomeo a Carpineto della Nora

Prenotatevi per un'affascinante esperienza tra storia e leggende: domenica 29 giugno alle ore 10, l'Abbazia di San Bartolomeo a Carpineto della Nora aprirà le sue porte per una visita narrata speciale. Guidati dalla storica Mariangela, scoprirete i segreti di un luogo ricco di fascino, immerso in un paesaggio che incanta e unisce natura e cultura in un’atmosfera senza tempo. Non perdete questa occasione unica di vivere un viaggio nel passato…

Abbazia di San Bartolomeo - Cronaca nazionale Pescara - Abruzzo24ore - L'Abbazia di Carpineto della Nora nasce nel 962 per volontà di Berardo figlio di Linduno conte di Penne. Lo riporta abruzzo24ore.tv