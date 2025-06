Visita guidata sulla Ghirlandina tra archeologia e un panorama mozzafiato

un patrimonio unico nel suo genere, un viaggio tra antichi resti e panorami spettacolari che svelano secoli di storia. Sabato 28 giugno alle 19, la Ghirlandina si trasforma in un palcoscenico di scoperta, offrendo a visitatori e appassionati un’esperienza immersiva tra archeologia e meraviglie paesaggistiche. Non perdere questa occasione di avvicinarti al cuore di Modena e lasciarti affascinare dal passato che si cela tra le sue pietre.

Una torre, ventuno tipi di pietra, ventimila blocchi e oltre duemila anni di storia. Sabato 28 giugno, alle 19, la Ghirlandina apre le porte a una visita guidata tematica speciale: “La Torre prima della Torre. La cittĂ romana tra le pietre della Ghirlandina”. Un’occasione preziosa per scoprire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: ghirlandina - visita - guidata - archeologia

Ghirlandina in scena: quando la visita è teatralizzata - Domenica 25 maggio, la Ghirlandina si anima con una visita teatralizzata dedicata agli adulti, un’occasione unica per scoprire la storica torre di Modena in modo suggestivo.

Visita guidata sulla Ghirlandina, tra archeologia e un panorama mozzafiato; Modena: mostre e musei aperti nel giorno della Liberazione; Pasqua in centro a Modena: aperte Ghirlandina, Sale storiche e Acetaia, musei.

Cervia, visita guidata gratuita al sito archeologico della città vecchia - 00 nell’area della vecchia città, insieme agli archeologi dell’Università di Bologna, si terrà una passeggiata guidata ... Segnala corriereromagna.it

Ghirlandina, storie e avventure nella visita guidata a tema - Avventure e disavventure degli edifici più arditi del mondo” in programma sabato 27 gennaio ... Si legge su sassuolo2000.it