Visita guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo

Preparatevi a immergervi in un viaggio tra arte, storia e bellezza: il 6 luglio 2025, Emilia-Romagna in Tour vi invita a scoprire il magnifico Palazzo Ducale di Sassuolo. Questa residenza barocca, voluta dal duca Francesco I d’Este, racconta la rinascita estense e splende ancora oggi con capolavori e suggestioni uniche. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile tra eleganza e storia!

Appuntamento il 6 luglio 2025 con la visita guidata al Palazzo Ducale di Sassuolo a cura di Emilia-Romagna in tour. Il palazzo ducale di Sassuolo è una delle residenze barocche piĂą affascinanti del Nord Italia. Voluto dal duca Francesco I d’Este, il protagonista della rinascita estense dopo la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

