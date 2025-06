Violò quarantena | assolto Per il giudice il fatto non è previsto come reato

Durante la pandemia di Covid-19, molte persone si sono trovate a dover rispettare rigide quarantene, ma cosa succede quando queste vengono contestate in tribunale? È il caso di un uomo di Lucca, assolto dal giudice Poggi perché il fatto non è previsto come reato dalla legge. Un pronunciamento che mette in luce quanto sia importante distinguere tra rispetto delle norme e loro effettiva applicabilità penale. La sentenza apre nuovi spunti di riflessione sulla giustizia in tempi di emergenza.

Aveva violato la quarantena al tempo del Covid, ma è stato assolto. Il Tribunale di Lucca nella persona della dottoressa Poggi, ha infatti assolto un imputato che aveva violato la quarantena al tempo del Covid “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato“. Il fatto risale al 28112020 quando l’uomo fu fermato in auto dai Carabinieri, che riscontrarono la violazione della quarantena imposta dall’ASL. In virtù di ciò venne contestato il reato di cui all’art. 260 R.D. 1934 n. 1265 richiamato nei decreti emergenziali della legislazione pandemica, allora emanati dal Governo incarica. "La sentenza – spiega il legale che si è occupato del caso, l’avvocato Giovanni Stringari del Foro di Lucca – appare giuridicamente rilevante in quanto il soggetto è stato assolto perché il giudice, accogliendo l’eccezione sollevata dalla difesa, ha ritenuto la fattispecie penale contestata all’imputato abrogata con il DL 10082021 n. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violò quarantena: assolto. Per il giudice, il fatto non è previsto come reato

In questa notizia si parla di: quarantena - assolto - fatto - reato

Un docente di Medicina dell'Università di Catania, Santo Torrisi, 68 anni, è stato assolto dall'accusa di violenze sessuali e molestie verbali perché... Vai su Facebook

Positivo al Covid, violò la quarantena. Assolto: Il fatto non sussiste; Aosta, operò mentre era in quarantena, assolto il chirurgo Iob; Coronavirus, chi ha sintomi ma esce di casa rischia il processo penale.

'Il fatto non sussiste', assolto Salvini nel processo Open Arms: 'Difendere la Patria non è reato' - Agenzia ANSA - 'Il fatto non sussiste', assolto Salvini nel processo Open Arms: 'Difendere la Patria non è reato' Meloni: 'Accuse infondate'. ansa.it scrive

«Il fatto non è più reato»: a Foggia assolto l’ex sindaco Landella - E’ la sentenza pronunciata ieri pomeriggio dal Tribunale di Foggia nel processo all’ex sindaco di Foggia Franco Landella, assolto ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it