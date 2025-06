Violenza e molestie sul lavoro i sindacati chiedono un tavolo stabile con la Regione

un momento di crescente preoccupazione, evidenziando la necessità di azioni concrete per garantire un ambiente lavorativo sicuro e rispettoso. I sindacati intendono rafforzare il dialogo e la collaborazione con le istituzioni per affrontare efficacemente questo grave problema. La richiesta di un tavolo stabile rappresenta un passo importante verso una regione più giusta e protettiva per tutti i lavoratori.

Il 26 giugno 2025, Cgil, Cisl e Uil Liguria hanno ribadito il proprio impegno contro le violenze e le molestie nei luoghi di lavoro, chiedendo l’istituzione di un tavolo di contrattazione e monitoraggio permanente alla presenza dell’assessore regionale competente. La richiesta arriva in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

