Violento scontro tra due auto paura a Lecce | soccorsi i conducenti

Una violenta collisione tra due auto ha scosso Lecce, creando tensione e preoccupazione tra i residenti. L’incidente, avvenuto nel cuore della città su via Giammatteo, ha coinvolto una Toyota e un altro veicolo, con i conducenti soccorsi in tempo rapido. Un episodio che riaccende l’allerta sulla sicurezza stradale, evidenziando l’importanza di guidare sempre con prudenza e attenzione. La scena rimane un monito a tutti noi: la prevenzione salva vite.

LECCE – Violento scontro tra due veicoli su via Giammatteo all’intersezione con via Papini: è accaduto ieri nel capoluogo salentino, attorno alle 15, ed è solo uno dei diversi sinistri, registrati in poche ore tra Lecce e provincia. A scontrarsi in questo caso sono stati una Toyota, condotta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: lecce - violento - scontro - auto

Arriva in ospedale con la febbre alta e muore dopo due giorni a 15 anni. E adesso, sul caso della scomparsa di Jennifer Pagliara di Squinzano, la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. La notizia è riportata dal Corriere Salentino che s Vai su Facebook

Violento scontro tra due auto, paura a Lecce: soccorsi i conducenti; Violento scontro tra due auto, paura a Lecce: soccorsi i conducenti; Lecce, incidente sulla via per il mare: scontro tra auto, quattro feriti.

Lecce, scontro tra due auto su via Giammatteo: ferito un giovane, illesa una donna - Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, la Toyota procedeva lungo via Giammatteo in direzione del centro ... Lo riporta corrieresalentino.it

Violento scontro tra due auto, paura a Lecce: soccorsi i conducenti - L’incidente registrato nel pomeriggio di ieri su via Giammatteo all’intersezione con via Papini con il coinvolgimento di una Toyota e di una Fiat 500 ... Riporta lecceprima.it