Violentava la figlia assieme ad altri uomini la compagna si ribella agli abusi | il caso del 41enne finito ai domiciliari a Foligno

In un inquietante caso di violenza familiare a Foligno, un uomo di 41 anni è stato messo ai domiciliari dopo aver abusato della figlia minorenne e aver permesso ad altri uomini di farlo. La donna, coraggiosa nel denunciare gli abusi, si è ribellata a un incubo che durava da tempo, proteggendo le sue bambine e affrontando la paura per cercare giustizia. Quanto si legge...

Un uomo di Foligno in provincia di Perugia, abusava sessualmente della figlia minorenne e permetteva anche ad altri uomini di partecipare agli abusi. Vittime della violenza del quarantunenne anche la compagna e la figlia che la donna aveva avuto in una precedente relazione. Sarebbe stata proprio la donna a denunciare l’uomo poiché aveva iniziato a notare alcuni comportamenti sospetti anche nei confronti dell’altra bambina. Quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Spoleto è sconcertante: abusi sessuali sui minori, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. 🔗 Leggi su Open.online