Violentata dal padre e da altri uomini | abusi sessuali sulla figlia minorenne arrestato un uomo di 41 anni

Una tragica vicenda di violenza e abusi scuote la comunità di Foligno, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato con l'accusa di aver perpetrato gravissimi abusi sulla propria figlia minorenne. Le indagini, condotte con rigore dalla polizia, stanno facendo luce su un quadro inquietante di violazioni che coinvolgerebbero anche altri uomini. Una storia che solleva profonde riflessioni sulla tutela delle vittime e sulla necessità di un intervento deciso. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa vicenda sconvolgente.

Un uomo di 41 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver commesso abusi sessuali sulla figlia minorenne. L'indagine è stata condotta dalla polizia di Foligno, in provincia di Perugia. Sono stati documentati episodi da cui emergerebbero le violenze nei confronti della minore, talvolta perpetrate anche da altri uomini, autorizzati dal padre e al momento ignoti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

